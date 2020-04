Torino Primavera, una graduale ripresa del lavoro su Skype

Torino Primavera, graduale ripresa del lavoro ai tempi del coronavirus: i ragazzi di Sesia in contatto su Skype

L’incertezza sul futuro prossimo, nel mondo del calcio, sta abbracciando tutti i livelli. Dalla Serie A in giù, fino ad arrivare al campionato Primavera. In cui non si sa né se né come si ripartirà.

Uno scenario che non ha però scoraggiato Sesia, che vuole tenere il suo Torino sulla corda. Il tecnico granata, infatti, in questi giorni ha portato avanti delle approfondite chiacchierate individuali su Skype, mentre da dopodomani darà il via – sempre in “smart working“, ovviamente – a veri e propri allenamenti congiunti.