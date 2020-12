Torino, quanti punti persi: nessuno come i granata nei top 5 campionati europei

Anche contro il Napoli, il Torino ha perso punti da situazione di vantaggio

In casa Torino, il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli si può guardare come un risultato positivo. I granata erano però andati in vantaggio grazie alla rete di Armando Izzo, prima della beffa nei minuti di recupero con il pari di Insigne.

Sono tanti i punti persi dal Torino da situazione di vantaggio. Ben 23, come riportato La Gazzetta dello Sport. Nessuno come i granata nei top 5 campionati europei. Una caratteristica negativa che va sistemata, se Giampaolo vuole mantenere la panchina e portare i granata a salvarsi.