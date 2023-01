Torino, Schuurs: «Sapevamo di poterla vincere anche in dieci»

Perr Schuurs, difensore del Torino, è tornato a parlare del colpo granata a San Siro: le dichiarazioni dell’olandese

Perr Schuurs, difensore del Torino, ha parlato così della vittoria sul Milan di ieri. Le dichiarazioni ai canali del club granata.

LE PAROLE – «Sono stanco dopo la gara ma non importa, perché abbiamo vinto e combattuto. Dopo l’espulsione credevamo di poter ancora vincere, li avevamo già battuti in campionato. Dopo il rosso era più difficile, ci siamo concentrati sul non prendere gol e vincere in questo modo è ancora più bello. Siamo una squadra e abbiamo bisogno di tutti. Tutte le partite sono importanti ma questo successo ci dà davvero tanto».