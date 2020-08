Torino, si lavora per l’acquisto di Marchwinski del Lech Poznan

Il Torino starebbe raccogliendo informazioni per poi formulare un offerta ufficiale per Filip Marchwinski del Lech Poznan

Il Torino sta seguendo con estremo interesse Filip Marchwinski, promettente trequartista del Lech Poznan secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La società granata starebbe infatti raccogliendo informazioni in attesa di presentare un’offerta ufficiale al club polacco per il classe 2002.

Il Lech Poznan vorrebbe almeno cinque milioni di euro per la cessione di Marchwinski. Allo stesso tempo starebbe valutando se aspettare la prossima stagione per vendere il proprio talento, magari per un cifra decisamente superiore. Sulle sue tracce vi sono altri club, tra cui la Juventus.