Torino, i tifosi del Genoa invadono Superga: cori e atmosfera da brividi il 4 maggio – VIDEO

I tifosi del Genoa invadono Superga, ecco il video dei fan rossoblù a Torino per omaggiare il Grande Torino il 4 maggio

Ci sono pochi, pochissimi avvenimenti nella storia del calcio nostrano, capaci di trascendere qualsivoglia tifo o colore. Uno di questi è la tragedia di Superga, parliamo del tragico incidente aereo che 75 anni or sono coinvolte la squadra del Torino, destinata il quel maggio del 1949 a diventare per sempre grande. Ed è così che – come dall’ora accade nel capoluogo piemontese – anche nella giornata di ieri centinaia e centinaia di tifosi granata si sono radunati ai piedi della lapide che ricorda Valentino Mazzola e compagni.

A dire la verità, non solo supporter sabaudi hanno preso parte all’evento commemorativo per rendere onore ai Caduti di Superga. Una nicchia di tifosi del Genoa (incredibilmente vivace e numerosa) ha infatti raggiunto il promontorio che si innalza sul capoluogo piemontese. Come si evince nel video realizzato da CalcioNews24 lo spettacolo è a dir poco fantastico e non può che rappresentare l’ennesima testimonianza diretta dello stretto gemellaggio che è tornato a intercorrere tra le due tifoserie. Per un evento che, come spiegato, non conosce tifo o colori.