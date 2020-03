Torino-Torino Primavera 6-0, tutti i gol del test al Filadelfia – VIDEO

Torino-Torino Primavera 6-0, tutti i gol del test al Filadelfia: in evidenza con una doppietta a testa Belotti e Lyanco

Sgambata ricca di reti, quella che ha visto protagonista il Torino di Longo ieri al Filadelfia. Nell’altra met√† campo, per l’occasione, la Primavera del tecnico Sesia.

I granata si sono imposti con un rotondo 6-0. In evidenza, soprattutto, capitan Belotti ed uno scatenato Lyanco: una doppietta a testa per loro. In gol anche Millico e Zaza.