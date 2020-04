Torino, ultime partite al Filadelfia? Serve una deroga della Lega

Il Torino potrebbe giocare le ultime gare interne del campionato al Filadelfia: ipotesi al vaglio del club granata

Le ultime sette gare casalinghe del Toro si potrebbero giocare al Filadelfia. È questa l’ipotesi lanciata da Tuttosport che spiega che così facendo si limiterebbero ulteriormente gli spostamenti della squadra granata.

In più verrebbe meno il discorso capienza visto che le partite si dovranno giocare a porte chiuse. Anche per tv e goal line technology non sarebbe un problema anche se le spese sarebbero a carico del club. Per il momento si tratta solo di un’idea affascinante che per farla diventare concreta avrà bisogno di una deroga da parte della Lega.