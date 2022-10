Torino, Vagnati: «Essere il peggiore attacco non significa avere attaccanti non bravi»

Il direttore sportivo del Torino, Vagnati, ha parlato prima del match di oggi delle 12.30 contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Essere il peggiore attacco non significa avere attaccanti non bravi. Loro sono gli artefici dei gol, ma anche gli altri devono segnare. Crediamo tanto in Pellegri, lo abbiamo riscattato e spero possa dare continuità soprattutto in allenamento. Spero si tolga le soddisfazioni che merita».