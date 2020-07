Torino, Vagnati: «Genoa? Mi basterebbe vincere, oggi non mi interessa la prestazione»

Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa

Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match casalingo contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente granata:

GABBIADINI – «Abbiamo da giocare una partita talmente importante che parlare di mercato adesso è meglio evitare. Gabbiadini è un ottimo calciatore ma non ci stiamo pensando più di tanto. Siamo concentrati a finire la stagione nel miglior modo possibile».

CAMPIONATO TORINO – «Se in questo momento abbiamo questa classifica vuol dire che ci meritiamo questo perché penso sempre che, verso la fine del campionato, i valori vengono sempre fuori. Evidentemente abbiamo meritato di avere questi punti. E’ un dato oggettivo. Abbiamo gli stessi giocatori dell’anno scorso con l’aggiunta di Simone Verdi: vuol dire che la squadra ha fatto un campionato completamente diverso rispetto a quello dell’anno scorso. Ci saranno state tante motivazioni per avere questa classifica, ne prendiamo atto ma ora l’unico obiettivo è pensare di raggiungere la salvezza il prima possibile».

IAGO FALQUE – «Non ho parlato con Iago Falque. Non sarebbe professionale andare a parlare con un avversario prima di una partita importante come quella di oggi. Iago è sicuramente un giocatore importante, l’ha dimostrato in questi anni a Torino. Peccato che quest’anno ha accusato tanti infortunati. Parleremo a fine campionato».

IZZO IN PANCHINA – «Non faccio l’allenatore ma il direttore sportivo. Se il mister ha scelto di tenere Izzo, avrà le sue motivazioni. Lyanco è importante tanto quanto Izzo. In questo caso poteva scegliere tra due calciatori forti e spero che questa scelta porti i risultati giusti»

MATCH CONTRO IL GENOA – «Stasera sarebbe bellissimo fare una prestazione importante e vincere. Ma mi basterebbe vincere».