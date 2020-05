Torino, Vagnati: «Ho provato emozioni fortissime entrando al Filadelfia»

Davide Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino, ha parlato al canale telematico granata. Queste le sue parole

Davide Vagnati è stato ufficialmente nominato oggi nuovo direttore sportivo del Torino. L’ex Spal ha parlato, in seguito, al canale telematico granata Torino Channel. Queste le sue parole.

FILADELFIA – «Ho provato bellissime sensazioni ad entrare al Filadelfia, ho visto immediatamente la tribuna vecchia e mi ha dato un senso di appartenenza del club e della maglia. Le prime emozioni sono state forti, mi ha dato una grande carica per ciò che sarà».

NUOVO INIZIO – «Si comincia prima un percorso nuovo. Ringrazio il presidente, sono orgoglioso di questa chiamata: è una persona competente».

RIPARTENZA SERIE A – «Bisogna capire quali saranno i risvolti del campionato, se si potrà riprendere oppure no. Prima si inizia, meglio è: così si conoscono le persone che lavorano per la società, è fondamentale aver un ottimo rapporto con tutti».

MODUS OPERANDI – «Bisogna cercare di essere genuini e corretti, dire sempre in faccia le cose e avere una comunicazione schietta e diretta. Ricopro un ruolo importante da più punti di vista, devo essere lineare con gli atteggiamenti e prendermi responsabilità come ho sempre fatto. In questo modo si avranno buoni risultati».

TORINO – «Sono un uomo di campo, voglio stare vicino ai ragazzi e al mister. Bisogna cercare di essere un punto di riferimento, di risolvere i problemi e confrontarsi. E’ cominciato un nuovo progetto, deve essere fatto di chiarezza e cercare di raggiungere i risultati migliori che si possano raggiungere».