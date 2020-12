Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del momento negativo dei granata. Ecco le dichiarazioni sulla situazione difficile

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato del momento dei granata dal palco del Golden Boy.

«Ci sono tante situazione per poter analizzare il momento, assolutamente negativo. In queste situazioni mi piace essere molto pratico e analizzare i motivi: i numeri sono molto deficitari, dobbiamo avere la coscienza di tirarci fuori da questa empasse. Dobbiamo crederci, giocare ogni pallone diversamente da come fatto contro l’Udinese. L’atteggiamento va al di là del risultato. Chiediamo un cambio di atteggiamento».