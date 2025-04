Torino-Udinese, Vanoli svela sull’infermiera: assente un big sulle fasce, anche un altro titolare a rischio

Torino-Udinese, in conferenza stampa Paolo Vanoli svela sull’infermiera granata, assente un big sulle fasce che lunedì salterà il match, anche a centrocampo un titolare è a forte rischio

Intervenuto nella canonica conferenza stampa in previsione dell’incontro tra Torino e Udinese, match valido per la giornata numero 33 del massimo campionato italiano, Paolo Vanoli ha fatto il punto sull’infermiera del club granata. Il tecnico varesino in modo particolare si è soffermato su Lazaro e Vlasic. Ecco un breve estratto tra le (tante) dichiarazioni rilasciate:

VANOLI – «Per prima cosa buon pomeriggio a tutti. Bene, è stata una settimana lunga: quindi abbiamo recuperato bene le energie. Non recuperiamo Valentino (Lazaro, ndr), anche se speriamo di essere vicini al suo rientro. Vlasic invece proveremo fino alla fine. Questo edema che ha avuto dalla botta gli sta scendendo un po’ e ha ancora un po’ di fastidio. Vediamo se riusciamo a recuperarlo oppure no. E poi dopo c’è Ilic che ha preso un pestone al piede oggi in allenamento. Ora vediamo…non dovrebbero esserci problemi. Per il resto tutti bene, abbiamo recuperato lo squalificato Ricci e ci siamo».

