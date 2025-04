Torino, Vanoli svela pre Venezia: novità sul rientro di Lazaro. Ricci invece…

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa prima di Torino Venezia, il tecnico ha così fatto il punto sull’infermeria dei piemontesi, le parole

Nemmeno il tempo di metabolizzare il ko accusato contro il Napoli che per Paolo Vanoli è tempo di pensare al prossimo incontro di Serie A. Intervenuto nella conferenza stampa in previsione di Torino-Venezia il tecnico granata (ha tra le varie cose) fatto anche il punto sull’infermeria. Vediamo un breve estratto del più lungo intervento:

«Samuele (Ricci, ndr) non ce l’abbiamo per questa partita. Abbiamo provato ma ha ancora questa tendinopatia. Abbiamo perso Valentino (Lazaro, ndr) per squalifica ma rientra Gineitis. Ilic? Sta bene. Tutti gli altri stanno bene».

