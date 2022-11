Ventura: «Il Toro ha qualità»

Il Torino lo ha allenato a lungo. E lo conosce perfettamente. Giampiero Ventura si espresso così sui granata con il Corriere della Sera.

PANCHINA – «Un po’ mi manca, ma non sono dispiaciuto. Mi ritengo una persona fortunata, perché ho sempre fatto quel che mi piaceva fare».

OBIETTIVO TORO – «La squadra ha qualità e la sosta per il Mondiale può rimescolare le carte in tavola. Ma guardando le prime 15 giornate, ci sono stati alti e bassi: le vittorie contro Udinese e Milan, ma anche punti persi con Empoli e Sassuolo. Più che sui risultati di questa stagione, ragionerei su quelli dell’anno prossimo. C’è stata infusione di gioventù e qualità, è giusto pensare soprattutto a gettare le basi per essere competitivi appieno nel 2024».