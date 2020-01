Torino, Zaza non convocato da Mazzarri per il Bologna: la motivazione

Torino, Zaza non convocato da Walter Mazzarri per la sfida contro il Bologna. Per l’attaccante problema muscolare alla coscia

Walter Mazzarri dovrà rinunciare a Simone Zaza per l’insidiosa gara casalinga contro il Bologna. Il giocatore del Torino non figura nella lista dei convocati del tecnico per il match di domani pomeriggio.

Per l’attaccante un problema muscolare alla coscia destra che lo terrà ai box per queste domenica. A disposizione del tecnico, quindi, soltanto Belotti. Verdi, Millico ed Edera per il reparto offensivo.