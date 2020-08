Torreira: «Ho bisogno di giocare per essere convocato in Nazionale»

Lucas Torreira ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Radio Sport 890: queste le parole del centrocampista

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Radio Sport 890. Queste le sue parole.

FUTURO – «La scorsa stagione ho giocato con continuità, quest’ultima meno ed è stata più complicata perché ho perso anche fiducia. Invece ho bisogno di scendere in campo per essere convocato in Nazionale. Devo pensare molto bene al mio futuro. Ho un contratto con l’Arsenal e devo rispettarlo, ovviamente se dovessi partire lo farei per la miglior destinazione possibile. Dobbiamo essere calmi e aspettare. Non sto leggendo nulla, può darsi che abbiano chiamato il mio agente ma non me. All’Arsenal mi trovo bene, è un club vincente. Vedremo cosa succederà»,