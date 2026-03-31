Tottenham, accordo di massima con De Zerbi: cosa manca prima dell’approdo dell’allenatore sulla panchina degli Spurs

Tottenham, trovato un accordo di massima con De Zerbi: cosa manca prima di vedere il tecnico italiano sulla panchina degli Spurs

Il grande valzer delle panchine in Europa continua a regalare colpi di scena. Il calciomercato internazionale è in continuo fermento e, in queste ore, i riflettori sono tutti puntati sulla Premier League inglese. Dopo ore di intense trattative, sondaggi e speculazioni, arriva una notizia destinata a stravolgere gli equilibri del campionato: il tecnico italiano Roberto De Zerbi è pronto a rimettersi in gioco e a prendere le redini di una delle formazioni più blasonate e seguite di Londra.

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L’intesa raggiunta: ok definitivo agli Spurs

Secondo Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo di massima tra il Tottenham e Roberto De Zerbi. Restano da definire gli ultimi dettagli ma c’è ok definitivo agli Spurs. La dirigenza del club inglese ha lavorato costantemente sotto traccia per superare la fitta concorrenza, individuando nell’allenatore bresciano il profilo ideale per aprire un nuovo, ambizioso e duraturo ciclo sportivo dopo l’addio di Tudor. L’intesa strutturale è stata ormai raggiunta, e in queste ore i legali delle due parti stanno lavorando incessantemente per sistemare le ultime questioni burocratiche prima della fatidica firma sul contratto.

La complessa sfida alla guida del Tottenham

Accettare la panchina del Tottenham rappresenta per l’allenatore una sfida tecnica e mentale di altissimo livello. Gli Spurs stanno attraversando una fase piuttosto complessa della loro storia recente, necessitando di una vera e propria scossa per risalire la china in Premier League e allontanare lo spettro della retrocessione. La missione principale del nuovo manager sarà quella di infondere un’identità di gioco chiara, offensiva ed entusiasmante alla squadra, valorizzando l’importante rosa a disposizione e riportando grande entusiasmo in una piazza molto esigente.

Il grande ritorno nel campionato inglese

Per l’ex condottiero di Sassuolo e Shakhtar Donetsk, si tratterà di un affascinante e attesissimo ritorno in Inghilterra. Roberto De Zerbi ha già lasciato un segno indelebile nel calcio d’Oltremanica durante la sua brillante e innovativa gestione del Brighton, dove ha saputo conquistare elogi unanimi per il suo calcio propositivo. Dopo la recente parentesi francese sulla panchina del Marsiglia, il tecnico è pronto a riabbracciare il torneo più competitivo del mondo. I tifosi londinesi attendono ora soltanto il tanto sospirato annuncio ufficiale per dare inizio a questa nuova era.