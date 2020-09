Tottenham, Alli non convocato per la partita contro il Chelsea

Il centrocampista del Tottenham, Dele Alli, è ormai prossimo alla cessione: non è stato convocato per il match contro il Chelsea

Dele Alli, centrocampista del Tottenham, non è stato convocato per il match di Carabao Cup contro il Chelsea in programma questa sera. Lo riporta il Telegraph.

Questo è quindi un chiaro segnale che il futuro del giocare è sempre più lontano dal club allenato da Mourinho. Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Dele Alli ormai da tempo e lo vorrebbe mettere a disposizione di Tuchel entro la fine del mercato.