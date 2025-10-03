Tottenham, l’ex Juventus Bentancur rinnova con il club: i dettagli nel comunicato degli inglesi

Bentancur arrivato dalla Juventus nel 2022, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con gli Spurs dopo 122 presenze e 9 gol

L’ex centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur rinnova il suo contratto con il Tottenham: dal Boca Juniors alla Juventus fino al club di Premier League. Il comunicato ufficiale del club:

COMUNICATO – “Siamo lieti di annunciare che Rodrigo Bentancur ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club.

Da quando è arrivato a noi dalla Juventus nel gennaio 2022, il 28enne ha collezionato finora 122 presenze con i nostri colori, segnando in nove occasioni.

Rodrigo ha dichiarato: “Mi sento davvero bene e sono molto felice di continuare la mia storia con questo fantastico club.

“La mia famiglia è felice; ho amici e compagni di squadra fantastici che lavorano sodo ogni giorno. Amo questo Club e mi trovo davvero bene qui.

“Vincere l’Europa League è stato un momento fantastico e ora vogliamo continuare su questa strada per vincere altri trofei.

“Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo capitano e voglio godermi ancora molti anni nel Club.”

Il nostro allenatore, Thomas Frank, ha dichiarato: “Sono estremamente felice che Rodrigo abbia deciso di impegnarsi per il futuro del Club.

“Dimostra la sua fiducia in ciò che stiamo costruendo qui e che stiamo iniziando un viaggio che speriamo sarà davvero speciale.

“Rodri è un elemento fondamentale. È un centrocampista fantastico che sa dettare le sorti della partita ed essere il collante che tiene unita la squadra. Ha anche la capacità di arrivare in area di rigore, creare gol e segnare.”

Arrivato da Torino insieme a Dejan Kulusevski, il versatile centrocampista ha avuto un impatto immediato nella seconda metà della stagione 2021/22, partendo titolare in 16 delle ultime 18 partite, che ci hanno permesso di tornare in UEFA Champions League.

Dopo aver vissuto un periodo piuttosto prolifico davanti alla porta all’inizio della stagione successiva, in cui aveva più che raddoppiato il suo bottino di gol in carriera nel giro di pochi mesi, la prima stagione completa di Rodrigo in N17 è stata purtroppo interrotta da un infortunio al legamento crociato anteriore nel gennaio 2023, che lo avrebbe costretto a stare fuori per la maggior parte dell’anno.

Rientrato a ottobre, prima che un infortunio alla caviglia lo costringesse a rimanere fuori fino al nuovo anno, ha capitanato la squadra per la prima volta, inaugurando il 2024 con una vittoria nel terzo turno di FA Cup contro il Burnley. Ha poi segnato il suo primo gol in oltre un anno, la settimana successiva, in trasferta in Premier League contro il Manchester United.

Dopo illustri periodi con il Boca Juniors e la Juventus, Rodrigo è stato parte integrante del successo del Club nella UEFA Europa League dello scorso anno, prendendo parte a 13 delle 15 partite della competizione, tra cui la finale di Bilbao, disputata per tutti i 90 minuti.

Sulla scena internazionale, ha collezionato 72 presenze con l’Uruguay, segnando tre gol, e ha giocato con la sua nazionale in due Coppe del Mondo FIFA.”