Tottenham, Conte: «Situazione Covid seria. Difficile prepararci per domani»

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato della situazione Covid in casa Tottenham. Le sue dichiarazioni

In conferenza stampa, Antonio Conte ha fatto il punto sulla situazione positivi in casa Tottenham. Il club potrebbe dover saltare la gara di domenica con il Brighton.

DICHIARAZIONI – «Ogni giorno ci sono nuovi positivi. Tutti siamo spaventati perchè abbiamo delle famiglie. Parlare di calcio oggi è impossibile, la situazione mi rende triste. La faccenda è molto seria, proveremo a prepararci per domani ma non è semplice. Oggi sono emersi due positivi. Domani magari sarà il mio turno, chi lo sa. Meglio capiti a me che ad un giocatore, ma in ogni caso non è una cosa giusta perchè siamo sempre a contatto con i nostri familiari».