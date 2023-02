Tottenham, le pagelle di Conte: «Va bene la crisi, ma non fanno mezzo tiro»

Tottenham, le pagelle di Antonio Conte dei quotidiani sportivi oggi in edicola: i giornali non giustificano il tecnico

Il Tottenham perde quindi il primo dei due round contro il Milan agli ottavi di Champions, ed ora è obbligato a tentare la rimonta al ritorno per non salutare anzitempo la massima competizione europea.

Dopo il ko di ieri, i giornali oggi in edicola non perdonano Antonio Conte. Boacciatura su tutta la linea per il tecnico leccese, che ha da una parte l’attenuante delle tante assenze, ma dall’altra ha anche la colpa di un gioco poco propositivo, con i suoi che non hanno fatto mezzo tiro verso la porta di Tatarusanu. 5, massimo 5,5, in pagelle per l’allenatore degli Spurs.