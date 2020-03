Tottenham, Mourinho: «Mai avuta tanta sfortuna» – VIDEO

Il Tottenham affronterà il Lipsia in Champions League: Josè Mourinho lamenta la grande mole di infortuni – VIDEO

Il Tottenham affronterà il Lipsia nel ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco le parole di Mourinho sugli infortuni.

MOURINHO – «Mai stato così sfortunato. Soprattutto perchè qui si parla, e non so se sia la parolA corretta, di infortuni traumatici. Solo l’infortunio di Kane fa eccezione. E’ stato probabilmente un infortunio tipico del periodo di dicembre in Premier League. ma gli altri, Hugo Lloris, Sissoko, Sonnny… ora Steven, tutti infortuni traumatici. E mai solo per un paio di settimane».