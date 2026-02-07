Tottenham, frecciate di Paratici agli inglesi? Frank replica in conferenza, la ricostruzione di quanto accaduto in Inghilterra!

Tottenham, Paratici ha lanciato una frecciata agli inglesi? Frank ha replicato in conferenza, ecco cosa è successo in Inghilterra!

È bastata una conferenza stampa di presentazione a Firenze per riaccendere vecchie scintille oltremanica. Le parole di Fabio Paratici, appena insediatosi come nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, non sono passate inosservate a Londra. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham, nel giorno del suo battesimo in viola, ha posto più volte l’accento sulla “serietà” del club toscano. Un elogio che in Inghilterra è stato interpretato maliziosamente come una frecciata velenosa rivolta al suo passato recente, ovvero a quel Tottenham. A spegnere le polemiche ci ha pensato direttamente Thomas Frank.

La replica del tecnico danese

Interpellato in conferenza sulla questione, l’attuale allenatore degli Spurs non si è scomposto. Thomas Frank ha liquidato la questione con un sorriso ironico, difendendo a spada tratta la sua dirigenza. “Abbiamo proprietari molto, molto seri. Non capisco perché me lo chiediate. Non posso che riderci su”, ha dichiarato Frank in conferenza stampa.

La difesa sul mercato di gennaio

Frank ha poi voluto approfondire il discorso, proteggendo l’operato della società anche in ottica calciomercato, spesso terreno di scontro e critiche. Il tecnico ha sottolineato come sia prematuro trarre conclusioni affrettate sulla gestione attuale. “Parlo con loro, sono dalla loro parte e non ho dubbi che facciano sul serio”, ha aggiunto l’allenatore. “Penso che sia un po’ ingiusto, se non molto ingiusto, giudicarli in base alla sessione di mercato di gennaio. Questa è l’unica sessione di mercato in cui hanno gestito”.

Le parole di Frank servono a compattare l’ambiente Spurs in una fase delicata della stagione, mentre a Firenze Paratici ha già voltato pagina, pronto a costruire la nuova Fiorentina. Ma l’asse Londra-Firenze, evidentemente, resta ancora caldo.