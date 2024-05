Le parole di Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, sulla richiesta dei tifosi di “scansarsi” contro il Manchester City

Scansarsi o non scansarsi? Questo è il dilemma per il Tottenham. Perdere questa sera contro il Manchester City significherebbe fare un enorme sgambetto ai rivali dell’Arsenal, permettendo a Guardiola & Co. di arrivare all’ultima giornata con due punti sui Gunners. e per molti tifosi Spurs questo basta per sperare in una sconfitta questa sera. Di altro avviso Ange Postecoglou: di seguito le sue parole in conferenza stampa.

«Sui social media, il 99% delle persone vorrebbe che perdessimo contro di loro, ma non ditemi che è il vostro mondo. Se lo è, avete bisogno di una consulenza. Capisco la rivalità, ma non capirò mai chi vuole che la propria squadra perda. All’interno dello stadio creeranno la stessa atmosfera di sempre».