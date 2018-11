Tottenham-PSV highlights e gol:le azioni salienti del match valido per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Tottenham-PSV è il match valido per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. Situazione difficile per le due squadre che nel Gruppo B della competizione stazionano entrambe ad un punto e sono precedute in classifica da Barcellona (9 punti) e Inter (6). Obbligo di vittoria, dunque, sia per la squadra di Pochettino che per quella di Van Bommel, sperando in un passo falso dell’Inter contro il Barcellona per alimentare le residue speranze di qualificazione agli ottavi di finale. La sfida del Wembley Stadium è diretta dall’arbitro slovacco Ivan Kružliak. Ecco i gol e gli highlights di Tottenham-PSV:

TOTTENHAM-PSV EINDHOVEN 0-1: Cross che arriva praticamente sul dischetto del rigore: De Jong arriva da dietro e colpisce di testa, difesa Tottenham addormentata: PSV subito in vantaggio!!!

TOTTENHAM-PSV EINDHOVEN 1-1: Pareggio del Tottenham! Lancio lungo addomesticato da Llorente, che serve Kane: sinistro angolatissimo, questa volta Zoet non può farci davvero nulla!!!