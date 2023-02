Tottenham, sorriso Conte: il ritorno in panchina ad un passo

Tottenham, sorriso Antonio Conte: il ritorno in panchina del tecnico leccese è ormai più vicino. Arriva l’annuncio

Antonio Conte vicino al ritorno in panchina con il Tottenham. Non domenica contro il Chelsea ma, come conferma il vice Stellini, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

LE PAROLE – «Non lo sappiamo ancora, ma la mia sensazione è che sia molto vicino al ritorno. Chelsea? No, non credo. Non è il momento, ma lui è molto vicino perché sento anche la sua energia. Abbiamo una chiamata tre volte al giorno, anche la sera, quindi mi sento assolutamente che Antonio è qui. Non vedo l’ora di riaverlo e quando tornerà penso che l’impatto di Antonio sarà incredibile».