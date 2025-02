Tottenham, Tel si presenta: «Una nuova sfida per me»

Le parole di Mathys Tel, nuovo attaccante del Tottenham, dopo il trasferimento in Premier League dal Bayern Monaco. I dettagli

Mathys Tel ha parlato ai canali ufficiali del Tottenham dopo il trasferimento dal Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Era la scelta migliore per me. Sono pronto a giocare, sono qui, sono pronto a crescere. Era la scelta migliore per me e ora sono molto felice. Ho sentito l’impegno, ho parlato con il presidente, il team manager, l’allenatore e come ho detto, è stato molto importante per me. Se ho parlato con Harry Kane ed Eric? Hanno detto: ‘Se vuoi giocare lì, hai tutto. Goditela’. È un bene per me, perché è una buona opportunità per lavorare, per imparare ogni giorno… questo è quello che mi hanno detto. Odobert? Mi ha detto: ‘Vieni, devi venire qui’. Wilson, è un mio amico, ho giocato con lui nella squadra francese, e ha detto ‘Vieni, questa è una grande squadra, vedrai’. Siamo buoni amici. Io vengo da Parigi, anche lui, e abbiamo un buon rapporto. Sono un giocatore fisico, veloce. Tecnico. Gioco ogni momento di ogni partita con il cuore. Voglio portare molta energia alla squadra, so cosa devo fare, so cosa devo portare alla squadra. È una nuova sfida per me, un nuovo capitolo da aprire. Sono molto emozionato di giocare con i miei nuovi compagni di squadra, per i tifosi, molto emozionato. Sono pronto per ogni partita. Ecco perché sono qui, per portare energia alla squadra. Sono pronto. So cosa devo fare per il Tottenham, per la squadra, per i tifosi. So cosa devo fare e spero di riuscirci».