Tottenham, tifosi infuriati con Eriksen: il danese bersagliato sui social – FOTO

Christian Eriksen lascerà sicuramente il Tottenham, resta da capire se a gennaio o a giugno. I tifosi, intanto, sono infuriati con il danese

Il Tottenham è sceso in campo questo pomeriggio contro il Middlesbrough per il terzo turno di FA CUP. Gli Spurs non sono andati oltre l’1-1 e saranno quindi costretti a giocare il replay. Prova opaca per l’obiettivo di mercato dell’Inter, Christian Eriksen.

Il danese (in campo per 90′) è stato preso di mira dai suoi tifosi, che sui social non hanno lesinato critiche e insulti per la prestazione poco convincente, invitandolo ad andarsene.

I really hope that was Christian Eriksen’s last ever game in a #THFC shirt. pic.twitter.com/0QZlwDcnuM — COYS.com (@COYS_com) January 5, 2020

Eriksen you fucking donkey — Skipjack (@Skipjack0079) January 5, 2020

Get Eriksen sold ASAP — Craig (@craigy93) January 5, 2020

Honestly wish I never had to see Eriksen in a Spurs shirt again #MIDTOT — Kevin A (@kca1981) January 5, 2020