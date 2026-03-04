Tottenham, Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare, ecco cosa sta succedendo all’ex Juventus

Tottenham, Tudor rischia l’esonero? La situazione può precipitare, cosa sta accadendo all’ex Juventus. Tutti i dettagli

L’arrivo di Igor Tudor alla guida del Tottenham avrebbe dovuto invertire la rotta di una squadra in caduta libera. Invece, chiamato a sostituire Thomas Frank, l’allenatore si trova clamorosamente a rischio esonero dopo soli dieci giorni dal suo insediamento. Per lui si tratterebbe del secondo licenziamento in una sola stagione.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Avvio disastroso e classifica allarmante

Dal suo arrivo a metà febbraio, gli Spurs hanno incassato due cocenti sconfitte contro Arsenal (4-1 in casa) e Fulham (2-1 in trasferta). Il gioco stenta a decollare e la squadra occupa un preoccupante 16° posto in Premier League, con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione. Una posizione inaccettabile che ha scatenato lo scetticismo feroce dei media britannici.

Le proteste arbitrali e l’attacco allo spogliatoio

A Craven Cottage, contro il Fulham, la tensione è esplosa. L’episodio chiave riguarda l’azione del primo gol siglato da Harry Wilson, viziato da un duro scontro tra Raul Jimenez e Radu Dragusin.

Nel post-partita, il tecnico croato ha attaccato duramente la direzione di gara e l’attaccante avversario, mantenendo la sua proverbiale schiettezza: “Nove persone su dieci diranno che è fallo. È evidente“. L’affondo su Jimenez è stato durissimo: “Non stava pensando al calcio, ma a come ingannare. Questo è barare”.

Tuttavia, Tudor non ha fatto sconti nemmeno alla sua rosa, strigliata pubblicamente per la mancanza di reattività: “Ci è mancato tutto“, ha ammesso senza giri di parole, aggiungendo che “Non è una questione di modulo. È una questione di atteggiamento, personalità, corsa e capacità di vincere i duelli“.

Ultimatum in campionato prima dell’Europa

L’ambiente londinese è un’autentica polveriera. Questa crisi domestica stride fortemente con il cammino in Champions League, dove il Tottenham affronterà l’Atletico Madrid agli ottavi di finale. Eppure, la stampa inglese avverte: senza una risposta immediata domani contro il Crystal Palace, la dirigenza potrebbe optare per una rimozione fulminea, specialmente in vista di un calendario proibitivo che prevede scontri ravvicinati contro Liverpool, Aston Villa e Chelsea.