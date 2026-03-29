Tottenham, è stata ufficializzata la separazione con Tudor! Nuovo terremoto in casa Spurs, il comunicato e chi sarà il sostituto

Clamoroso colpo di scena in Premier League. L’avventura di Igor Tudor alla guida del Tottenham Hotspur è già giunta al capolinea. Dopo un periodo brevissimo, le strade del tecnico croato e della prestigiosa società londinese si separano definitivamente. Una notizia inaspettata che scuote profondamente l’ambiente degli Spurs, costretti ora a riprogrammare tempestivamente la stagione sportiva e a mettersi immediatamente alla ricerca di una nuova figura a cui affidare la guida tecnica della prima squadra.

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La separazione consensuale e l’addio dello staff tecnico

La drastica decisione non ha coinvolto unicamente l’ex allenatore di Verona, Marsiglia, Lazio e Juventus, ma ha riguardato l’intero gruppo di lavoro approdato a Londra poco più di un mese fa. Insieme a lui, salutano la capitale inglese anche i suoi più stretti collaboratori, lasciando un vuoto nell’organigramma sportivo che la dirigenza dovrà colmare in tempi record per non compromettere gli obiettivi stagionali e risalire la china in campionato.

Il comunicato ufficiale del club: solidarietà al tecnico

Per spiegare i contorni di questa improvvisa e inaspettata rottura contrattuale, il club britannico ha diramato una nota ufficiale ai media, chiarendo come la scelta sia stata presa di comune accordo, anche a causa di motivi personali legati all’allenatore. Di seguito il testo integrale diffuso dalla società:

«Il Tottenham conferma che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore saranno forniti a tempo debito».

Caccia al nuovo manager per il futuro degli Spurs

Le parole del comunicato evidenziano chiaramente un momento difficile a livello personale per il tecnico croato, a cui va la solidarietà di tutto il panorama calcistico europeo dopo la perdita del padre. Ora, però, l’attenzione del management del Tottenham si sposta obbligatoriamente sul mercato. La ricerca del nuovo allenatore è ufficialmente aperta: la dirigenza è al lavoro per individuare un profilo di spessore internazionale in grado di riportare stabilità, continuità e risultati in una stagione segnata da questo forte e improvviso scossone.