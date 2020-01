Tottenham: ufficiale il rinnovo di Lo Celso fino al 2025

Il Tottenham comincia a delineare il suo futuro e a costruirlo dopo la partenza di Christian Eriksen, ormai ufficialmente nuovo giocatore dell’Inter.

A raccogliere la pesante eredità del danese sarà un giocatore già presente in rosa: Giovani Lo Celso infatti ha rinnovato il suo contratto fino a 2025. Il Tottenham ha esercitato l’opzione presente nel contratto, accordandosi a titolo definitivo con il Real Betis.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020