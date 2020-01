Tottenham, ufficiale l’arrivo di Steven Bergwijn: i dettagli

Salutato Eriksen, il Tottenham ha annunciato quello che dovrebbe essere il suo sostituto. È ufficiale, infatti, l’arrivo agli Spurs di Steven Bergwijn che in questa stagione ha collezionato 29 presenze con 6 gol in maglia PSV.

«Siamo lieti di annunciare la firma di Bergwijn dal PSV Eindhoven. Steven ha firmato un contratto con il club che durerà fino al 2025», il comunicato del club inglese.

🗣️ “To play here, it’s a dream for me. It’s an honour.”@StevenBergwijn on what it means to join Spurs.

#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS pic.twitter.com/PBRc9Lf6V6

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020