Tottenham-Newcastle finisce 1-1 in Corea: gli Spurs dicono addio a Son a casa sua

Tottenham, il pareggio in amichevole contro il Newcastle in Corea del Sud è l’ultima partita degli Spurs per Heung Min Son: il saluto dei suoi compagni

Tottenham e Newcastle si sono affrontate in Corea del Sud in un’amichevole di prestigio tra due club che prenderanno parte alla prossima Champions League. Il match, molto sentito dal pubblico locale, si è concluso sull’1-1 e ha offerto spunti di interesse nonostante il risultato interlocutorio.

La partita si è aperta con un ritmo intenso, e dopo appena quattro minuti è arrivato il gol del vantaggio per gli Spurs: Brennan Johnson ha finalizzato una bella azione portando avanti gli Spus, guidati da Matt Wells. Il Tottenham sembrava in controllo, ma il Newcastle non ha impiegato troppo a rientrare in partita.

Al 43’, è stato Harvey Barnes a trovare il pareggio con un sinistro preciso su assist di Anthony Gordon. Il Newcastle di Eddie Howe ha così ristabilito l’equilibrio prima dell’intervallo, con una combinazione tra due giocatori chiave per la nuova stagione.

Nel secondo tempo il ritmo è calato, complice anche la girandola di cambi tipica delle amichevoli estive. Le occasioni da gol si sono diradate e la partita si è trascinata senza grandi emozioni fino al triplice fischio. Un pareggio che non lascia indicazioni definitive, ma che serve ai due tecnici per testare schemi e condizione atletica in vista dell’avvio ufficiale.

Il momento più emozionante è arrivato fuori dal tabellino: al termine della partita, i compagni del Tottenham hanno sollevato in aria Heung-min Son, celebrando quello che potrebbe essere il suo ultimo incontro con gli Spurs. Il capitano della nazionale sudcoreana ha annunciato l’addio al club dopo dieci stagioni e oltre 150 gol. Un gesto carico di affetto da parte del gruppo, davanti a un pubblico di casa che ha reso omaggio al proprio idolo.

Un’amichevole dal sapore particolare, tra campo e sentimenti: inizia così l’estate delle big inglesi.