Non solo Tottenham, tra astinenza e prime volte altre vittorie in giro per l’Europa

Non solo il Tottenham: in questa stagione tanti club hanno interrotto digiuni di trofei che duravano da decenni o anche di più

Con il successo per 1-0 sul Manchester United nella finale di Europa League, il Tottenham ha finalmente posto fine a una lunga astinenza dai trofei che durava dal 2008 e in Europa addirittura dal 1984. Un trionfo inatteso per un club spesso criticato per il suo scarso rendimento rispetto al potenziale economico. Ma il 2024/25 è stato l’anno delle redenzioni, delle favole calcistiche inaspettate: una stagione in cui diversi club, e persino un grande attaccante come Harry Kane, hanno interrotto decenni – o addirittura secoli – di digiuno. Il Tottenham si è preso la scena continentale, ma non è stato l’unico a riscrivere la propria storia.

In patria, il Newcastle ha rotto un digiuno lungo 70 anni vincendo la Coppa di Lega, mentre il Bologna ha alzato la Coppa Italia per la prima volta dal 1974. In Olanda, i Go Ahead Eagles hanno conquistato la coppa nazionale dopo 93 anni, mentre in Germania Harry Kane ha finalmente messo in bacheca il suo primo titolo di club, trascinando il Bayern Monaco alla vittoria della Bundesliga e sfatando così una “maledizione” personale che sembrava non voler finire mai. Menzione d’onore anche per il Crystal Palace, che ha alzato il primo trofeo della sua storia con la FA Cup contro il Manchester City: un risultato che, nel panorama ultracompetitivo della Premier League, assume un significato straordinario. In una stagione dove le gerarchie sembrano essersi temporaneamente ribaltate, il calcio ha ricordato a tutti la sua natura più romantica e imprevedibile.