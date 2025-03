Newcastle, Eddie Howe vince la coppa di Lega: è il primo allenatore inglese a sollevare un trofeo dal 2008, ecco i precedenti

Il Newcastle vince la Coppa di Lega: Eddie Howe è il primo tecnico inglese a vincere un trofeo dal 2008, ecco i precedenti su tutte le competizione

Il Newcastle ha battuto ieri il Liverpool aggiudicandosi la Coppa di Lega e mettendo in bacheca un trofeo che mancava nella squadra bianconera da 70 anni. Oltre a questo storico primato, il tecnico Eddie Howe, nato ad Amersham nel Buckinghamshire, è il primo allenatore inglese ha vincere un trofeo dal 2008, quando Harry Redknapp vinse la FA Cup con il Portsmouth.

La CBS ha pubblicato sui social un grafico dove mostra a quando risale l’ultima vittoria di ogni trofeo di un tecnico suddito di sua maestà: in Europa le ultime volte per un tecnico inglese sono la Champions League nel 1982 dell’Aston Villa di Tony Barton e l’Europa League nel 1984 con il Tottenham di Keith Burkinshaw. L’ultimo campionato nazionale vinto da una squadra con un allenatore inglese invece è quello del 1991/92, vinto dal Leeds con in panchina Howard Wilkinson. Detto della FA Cup del 2008, per quanto riguarda la Coppa di Lega, prima di Howe l’ultimo inglese a vincerla fu Steve McLaren nel 2004 con il Middlesbrough.