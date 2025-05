Bologna, Pecci: «Comunque vada una storia bella, il nostro viaggio è già un sogno: se fosse un film sarebbe questo...»

Le parole di Eraldo Pecci, ex centrocampista del Bologna, in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro il Milan

Eraldo Pecci realizzò il rigore decisivo che consegnò al Bologna la Coppa Italia nel 1974: a meno di 24 ore dal fischio d’inizio della finale di questa sera all’Olimpico contro il Milan l’ex regista ha parlato a La Stampa. Di seguito le sue parole.

IL RICORDO E L’ATTESA – «Comunque vada, una storia bella: il viaggio del Bologna è già un sogno».

QUEL 23 MAGGIO 1974 – «Ero giovane, forse il più giovane della compagnia: vincemmo contro un Palermo che avrebbe meritato la coppa ai punti. Erano stati più bravi di noi, poi i rigori e…».

IL VIAGGIO DI QUESTO BOLOGNA – «Italiano e i suoi ragazzi è come se avessero visitato la città migliori, i musei più interessanti, il paesaggio da favola: se, poi, arrivi al polo e trovi la nebbia, pazienza. Ti sei comunque divertito».

SE VINCESSE IL MILAN – «La mia metafora è là a dire: grazie rossoblù per ciò che state facendo. Ma si va in campo per ottenere tutto».

CHI PUÒ OTTENERLO – «Credo di sì: sarà una finale aperta, anche bella. Ma penso che avrà la meglio proprio la squadra emiliana. Gioco di anticipo e mi chiedo: il motivo? La vita va spesso così: quando costruisci poco durante il cammino, alla fine raccogli poco».

IL RIFERIMENTO È CHIARO – «Se Italiano e i suoi ragazzi hanno compiuto un viaggio felice, i rossoneri lo hanno vissuto male, molto. Ritengo il loro campionato, e non solo, negativo».

GLI UOMINI CHIAVE – «Orsolini può fare gol in ogni modo, Ndoye dà imprevedibilità. Conceiçao può puntare sui soliti, da Leao a Pulisic passando per Reijnders».

TITOLO DEL FILM – «La grande bellezza per il Bologna. L’ultima spiaggia per il Milan».

UN FILO CONDUTTORE DOPO 51 ANNI – «Parliamo di epoche diverse e, per me, imparagonabili».

IL CALCIO DI IERI – «Savoldi non l’ho mai visto cadere a terra dopo un contrasto se non di quelli veri: lasciamo perdere».

BOLOGNA E MILAN, COLORI OPPOSTI – «I rossoblù, stasera, possono scendere in campo e giocare con il sorriso: la leggerezza può favorirli. Il Milan ha, quasi, l’obbligo di alzare al cielo la Coppa Italia: la pressione non li spaventerà, ma conta».

CI SARÀ ALL’OLIMPICO? – «Volevo andare, poi ci ho ripensato: dalla tv si vede tutto e bene. Niente caos, macchina sotto casa, comodità».

SE VINCE IL BOLOGNA – «Farò qualcosa, ma non lo dico. Piuttosto fatemi dire una cosa».

UN’ULTIMA CONFIDENZA – «Prima delle partite vado a giocare a carte con gli amici: quando è l’ora, mi alzo e mi metto davanti alla televisione. Il problema è che fino a poco tempo fa ci alzavamo in otto su dieci, ora sono solo. Non roviniamo il calcio, non roviniamo il gioco più bello del mondo».