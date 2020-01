Totti: «Addio al calcio? Due anni per metabolizzarlo. Un ritorno alla Roma…»

Totti si confessa: «Addio al calcio? Inaspettato, l’ho metabolizzato dopo due anni. Tornare alla Roma? Mai dire mai»

L’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni a tutto tondo del classe ’76:

«L’addio alla Roma? E’ arrivato un po’ inaspettato, ma giusto. Ora l’ho metabolizzato, ma c’ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia. Tornare alla Roma con un’altra società e con un altro ruolo? Mai dire mai. Perché il dirigente non me l’hanno fatto fare? Perché ero ingombrante».