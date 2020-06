Totti e i ricordi della festa scudetto 2001 – VIDEO

Francesco Totti, ex numero 10 e capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare la festa scudetto del 2001

Francesco Totti, ex numero 10 e capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare la festa scudetto del 2001. Ecco le sue parole:

«Era impensabile camminare per strada, c’erano 6 milioni di persone. A Roma non siamo abituati a vincere, i romani sono abbastanza caldi. L’ho vissuta col casco e la sciarpa cercando di non farmi riconoscere. Non è stato semplice».