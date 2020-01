Francesco Totti, nel corso dell’intervista con Diletta Leotta, ha ricordato uno degli episodi più strani nella sua carriera

Durante l’intervista con Diletta Leotta e disponibile su Dazn, Francesco Totti ha rivelato quale sia uno degli episodi più strani e particolari della sua carriera. Le parole dell’ex giallorosso.

«L’episodio più strano è sicuramente che durante la festa scudetto vidi Nakata seduto in un angolo a leggere. Il motivo? Non lo so, assolutamente».