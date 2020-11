Totti ricorda Maradona: «Tornerei subito in campo per lui»

Diego Armando Maradona ha segnato un secolo calcistico: ecco il ricordo di Francesco Totti che lancia anche un invito

Diego Armando Maradona nei ricordi di Francesco Totti. Ecco le parole dell’ex numero 10 della Roma a Verissimo.

«Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me. Partita in suo onore? Se mi dovessero chiamare accetterei subito la convocazione».