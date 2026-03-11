Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma…

Roma News
Totti Roma, spunta a sorpresa il nuovo ruolo per l’ex capitano: contatti avviati, ma l’intesa non è ancora vicina
Francesco Totti potrebbe tornare a far parte della Roma, ma con un ruolo diverso rispetto al passato. La proprietà sta valutando l’idea di affidargli una posizione da ambasciatore del club in vista del 2027, anno in cui i giallorossi celebreranno il loro centenario. Una figura simbolica, rappresentativa, pensata per valorizzare l’immagine della società in un momento storico così significativo.
I contatti tra le parti sono già avviati, ma al momento non esiste ancora un’intesa definitiva. La trattativa procede con cautela, anche perché si tratta di un ritorno molto atteso e carico di valore emotivo, che richiede equilibrio e chiarezza nei rispettivi ruoli.
L’ipotesi di un incarico operativo o dirigenziale, invece, non è sul tavolo: la Roma immagina per Totti una funzione istituzionale, di rappresentanza, che possa riavvicinarlo al club senza sovrapporsi alle attuali strutture societarie. Secondo Sky Sport, il dialogo continua e potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.
