Totti Roma, giallorossi al lavoro per riportare il capitano a ‘casa’: spuntano le cifre dell’accordo

Totti Roma, i giallorossi lavorano al grande ritorno del Capitano: emergono i dettagli dell’accordo

Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, dopo l’addio al calcio nel 2017 e la successiva separazione dal club nel 2019, appare sempre più vicino. Come confermato da Claudio Ranieri, consigliere della proprietà, il dialogo tra le parti prosegue da tempo e nelle ultime settimane ha vissuto un’accelerazione significativa.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana de La Repubblica, i Friedkin sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto fino a 1 milione di euro a stagione pur di riportare l’ex numero 10 a Trigoria. Il nodo principale, però, non riguarda tanto l’ingaggio quanto il ruolo che Totti andrebbe a ricoprire. L’ipotesi più concreta resta quella di una consulenza esterna destinata a evolversi in un incarico stabile all’interno della struttura societaria. La novità arriva proprio dal fronte Totti: pur di tornare nel mondo giallorosso, sarebbe disposto a partire come ambasciatore del brand Roma, con la garanzia di un successivo inserimento nell’area tecnica.

In sostanza, Totti è pronto a rientrare in una Roma profondamente diversa da quella lasciata nel 2019, purché il percorso lo conduca in tempi non troppo lunghi a un ruolo decisionale tra campo e dirigenza. I colloqui proseguono e, da entrambe le parti, filtra un cauto ma crescente ottimismo