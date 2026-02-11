Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Totti Roma, il ritorno prende forma: un dettaglio può cambiare tutto. La mossa dei Friedkin

Published

3 ore ago

on

By

Francesco Totti

Totti Roma, si avvicina un clamoroso ritorno a casa per l’ex capitano: c’è un dettaglio decisivo. La strategia dei Friedkin

All’Olimpico è andata in scena una serata dal sapore speciale: il ritorno di Francesco Totti ha acceso lo stadio come se il tempo non fosse mai passato. Il pubblico lo ha accolto con un’ovazione, trasformando un semplice saluto in un abbraccio collettivo. L’ingresso negli spogliatoi, i saluti ai dipendenti storici e la presenza del fidato Vito Scala hanno dato la sensazione di un legame che non si è mai spezzato, anzi, che sta tornando a pulsare con forza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Durante l’intervallo è arrivato anche il saluto a Claudio Ranieri, un incrocio che ha unito passato e presente della Roma. Intanto, dai vertici societari arrivano segnali chiari: Massara ha confermato l’ottimo rapporto tra Totti e la famiglia Friedkin, impegnata a costruire una struttura solida e identitaria. In questo progetto, l’ex capitano non sarebbe una figura simbolica, ma un patrimonio tecnico ed emotivo capace di dare direzione e appartenenza.

La sua presenza allo stadio ha avuto un effetto immediato: atmosfera più calda, entusiasmo crescente e una tifoseria che ha percepito un possibile riavvicinamento. Totti conosce Roma come nessun altro, ne incarna valori e linguaggio, e il suo ritorno – lento, silenzioso, naturale – sembra sempre meno un’ipotesi romantica e sempre più una possibilità concreta. L’Olimpico lo ha chiamato, lui ha risposto, e il cuore giallorosso ha ricominciato a battere più forte. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto2 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×