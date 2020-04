Totti: «Sono stato vicino al Real Madrid. Ora punto sui giovani»

Il campione ex Roma si racconta nel corso di una diretta Instagram con l’attore napoletano Salvatore Esposito. Le parole di Totti

Francesco Totti si racconta in diretta Instagram insieme a Salvatore Esposito, attore, protagonista di Gomorra. Ecco le sue dichiarazioni.

L’AVVENTURA ALLA ROMA – «Mi hanno fatto smettere, io mi sentivo bene e anche se giocavo poco facevo crescere i giocatori, cercavo di aiutare nel mio piccolo se c’erano problemi. Ho sempre detto che avrei indossato una sola maglia e andare via per dimostrare di voler giocare ancora non avrebbe cambiato nulla, fondamentalmente quello che ho fatto io in 25 anni è difficilmente ripetibile».

IL RIFIUTO AL REAL MADRID – «C’è stato un momento in cui sono stato vicino al Real, ci ho pensato seriamente, mancava un tassello. Avrei lasciato la Roma solo per il Real poi però l’amore della gente, la famiglia, il trofeo più grande che ho è quello di aver indossato un’unica maglia ma ho vinto quello che c’era da vincere qui, ho coronato il mio sogno».

IL PROCURATORE – «Non mi piace essere definito procuratore ma sto cercando dei talenti. Sto cercando il nuovo Totti, il nuovo Cannavaro. Ci sono grandi talenti anche qui, anche in B e in C, ma non faccio nomi altrimenti me li portano via. Non voglio essere presuntuoso ma l’occhio ce l’ho e mi basterebbe poco. Guardo lo stop, la posizione del corpo, come calcia col destro, con il sinistro, il posizionamento».