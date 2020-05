Totti, tre anni fa l’addio al calcio: i record con la Roma – VIDEO

Tre anni fa Francesco Totti decise di salutare Roma e il calcio. Un momento triste per tutti i tifosi giallorossi presenti all’Olimpico

Un giorno davvero triste per i colori giallorossi. Tre anni fa Francesco Totti lasciava il calcio giocato e la Roma, davanti al proprio pubblico: «Sono 25 anni di storia e di Roma, per me è davvero gratificante», queste le sue parole prima di dire definitivamente addio ai colori giallorossi.

Totti ha esordito a 16 anni contro il Brescia, vestendo la maglia della Roma per 786 gare e mettendo a segno ben 307 reti. Rimane ad oggi il miglior marcatore della storia dei capitolini.