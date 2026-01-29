Tramoni, il Pisa gela il Palermo: i rosanero cambiano obiettivo sulla trequarti! I toscani ignorano l’offerta da 6 milioni di euro

La lunga telenovela di mercato che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi del Palermo è giunta ai titoli di coda, ma senza il lieto fine sperato. La trattativa per portare in Sicilia Matteo Tramoni, talentuoso esterno offensivo del Pisa, è definitivamente tramontata. Secondo quanto ricostruito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rosanero ha deciso di abbandonare la pista dopo aver sbattuto ripetutamente contro l’atteggiamento ostruzionistico del club toscano.

Il City Group, proprietario della società siciliana, aveva individuato nel corso il profilo ideale per colmare il vuoto lasciato dalla partenza del bomber Matteo Brunori, trasferitosi alla Sampdoria. La strategia era chiara: accontentare le richieste economiche dei Nerazzurri per regalare al tecnico Filippo Inzaghi un giocatore che conosce bene e che aveva espressamente richiesto. Il Pisa aveva fissato il prezzo del cartellino a 6 milioni di euro. Dopo aver ignorato una prima offerta, il club toscano ha scelto la via del silenzio assoluto anche di fronte al secondo rilancio del Palermo, che aveva pareggiato esattamente la cifra richiesta.

Una situazione paradossale, considerando che i Siciliani avevano ormai il via libera per trattare con il giocatore, il quale aveva già accettato con entusiasmo la vantaggiosa proposta contrattuale pur di riabbracciare il suo ex allenatore. Di fronte al perdurare del silenzio pisano, il Palermo ha detto basta. Tramoni resta dunque all’ombra della Torre Pendente, dove verosimilmente chiederà ora un adeguamento dell’ingaggio. I Rosanero, però, non restano a guardare: la dirigenza è tornata con forza su Dennis Johnsen. L’esterno norvegese della Cremonese, dotato di grande velocità e dribbling, torna ad essere la priorità. Per convincere i Grigiorossi, che avevano respinto un primo approccio ritenuto non congruo, servirà ora un’offerta decisamente più sostanziosa e convincente.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno