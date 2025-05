Trent Alexander-Arnold, addio al Liverpool: alcuni tifosi bruciano la maglia, e una birreria prova a consolarli – VIDEO

Tren Alexander-Arnold ha annunciato l’addio al Liverpool: la protesta dei tifosi (che bruciano la maglia) e la proposta di un birrificio… VIDEO

Ieri Trent Alexander-Arnold ha dato l’addio al Liverpool, una decisione che non tutti i fan dei Reds hanno accettato e sui social alcuni di loro sono arrivati anche a pubblicare video dove bruciavano la maglia del terzino, che è diretto verso Madrid, sponda Real. Il noto birrificio inglese Brewdog allora ha colto l’occasione per una particolarissima iniziativa per i tifosi scousers: invece di bruciare la maglia, meglio scambiarla nei pub autorizzati per una pinta!

«É un giorno triste per tutti i tifosi del Liverpool: ma prima di bruciare la tua maglia, portala da noi e scambiala con un giro di pinte per te e i tuoi amici, tanto vale ricavarne qualcosa, no?»