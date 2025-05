Trent Alexander-Arnold lascia il Liverpool, ufficiale: «La decisione più difficile della mia vita»

Trent Alexander-Arnold dice addio al Liverpool: la decisione ufficiale di lasciare i Reds a fine stagione: «Questo club ha significato tutto per me»

Dopo aver blindato Mohamed Salah e Virgil van Dijk con rinnovi importanti, il Liverpool sperava di riuscire a trattare anche il prolungamento di Trent Alexander-Arnold. Tuttavia, il terzino inglese ha sorpreso tutti annunciando la sua decisione di lasciare il club a fine stagione. «Questa è senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso nella mia vita», ha scritto il giocatore in un messaggio condiviso sui social media, lasciando intendere la gravità e la complessità di una scelta tanto sofferta. Di seguito le parole del terzino, che in estate dovrebbe passare al Real Madrid.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



«Dopo 20 anni al Liverpool Football Club, è giunto il momento per me di confermare che me ne andrò a fine stagione. So che molti di voi si sono chiesti il ​​perché o si sono sentiti frustrati perché non ne avevo ancora parlato, ma è sempre stata mia intenzione concentrarmi esclusivamente sugli interessi della squadra, ovvero assicurarsi il titolo numero 20. Questo club è stata tutta la mia vita, tutto il mio mondo, per 20 anni. Dall’Academy fino ad oggi, il sostegno e l’amore che ho sentito da tutti, dentro e fuori dal club, mi accompagneranno per sempre. Sarò per sempre in debito con tutti voi.

Ma non ho mai conosciuto niente di diverso e questa decisione nasce dall’esigenza di affrontare una nuova sfida, di uscire dalla mia zona di comfort e di spingermi oltre i miei limiti, sia a livello professionale che personale. Ho dato il massimo ogni singolo giorno in cui sono stato in questo club. Dal profondo del mio cuore, ringrazio tutti: i miei allenatori, i miei dirigenti, i miei compagni di squadra, lo staff e i nostri incredibili sostenitori per gli ultimi 20 anni.

Sono stato abbastanza fortunato da poter vivere i miei sogni qui e non darò mai per scontati i momenti speciali che ho avuto la fortuna di vivere con tutti voi. Il mio amore per questo club non morirà mai».