Trezeguet: «Il mio arrivo alla Juve fu drammatico. Buffon? Un supereroe»

Insieme a Giorgio Chiellini c’era anche David Trezeguet nella puntata di “A Casa con la Juve”. Queste le parole del francese

ARRIVO ALLA JUVE – «La mia storia è molto interessante e drammatica. Io firmo per la Juve insieme a Bettega due giorni prima degli Europei del 2000. Allora sicuramente per me nel mio primo ritiro non è stato molto semplice. Gli stranieri all’inizio vogliono capire l’ambiente e la storia. È stato un momento non semplice, eravamo in Valle d’Aosta insieme al pubblico non molto grato nei miei confronti. Poi piano piano mi sono ritrovato nella loro storia, sono diventato parte della storia di una società unica. Dico sempre che in difficoltà vera ero io, adesso tutto è più semplice».