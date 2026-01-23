Trezeguet River Plate: ufficiale l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza argentina. Quale ruolo avrà e di cosa si occuperà

Trezeguet River Plate: è stato ufficializzato l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza del club argentino. Ecco quale ruolo avrà e di cosa si occuperà

Da Torino a Buenos Aires, il filo rosso che lega le leggende della Juventus al grande calcio internazionale non si spezza mai. La notizia era nell’aria, ma ora c’è l’ufficialità: David Trezeguet inizia una nuova, prestigiosa tappa della sua carriera post-agonistica. L’ex numero 17 bianconero torna a casa, in quel River Plate che lo ha visto protagonista nel finale della sua carriera da giocatore. Questa volta, però, il suo contributo non arriverà dall’area di rigore, ma dalla scrivania. Il club argentino ha annunciato l’ingresso del francese nei quadri dirigenziali con un ruolo strategico e istituzionale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il nuovo ruolo: ambasciatore e stratega

La firma è arrivata alla presenza di Stefano Di Carlo, presidente del River Plate. Il compito affidato a Trezeguet è di altissimo profilo: l’ex campione del mondo si occuperà dello sviluppo di alleanze strategiche, della cura delle relazioni internazionali e della rappresentanza ufficiale del club nel mondo. Come specificato nel comunicato diramato dalla società di Nuñez, “Re David” non sarà una semplice figura di facciata. Lavorerà infatti in stretta sinergia con i dipartimenti Istituzionale, Marketing e Commerciale, mettendo la sua esperienza e la sua rete di contatti globali al servizio della crescita aziendale.

L’obiettivo dei “Millonarios”: un brand globale

La mossa del River Plate è chiara: sfruttare l’immagine iconica di Trezeguet per rafforzare il posizionamento del marchio “River” fuori dai confini sudamericani. In un calcio moderno dove il brand è fondamentale quanto i risultati sul campo, avere un dirigente con il carisma e il riconoscimento internazionale dell’ex juventino è un asset prezioso. Per la Juventus e i suoi tifosi, vedere una delle proprie bandiere assumere un incarico di tale responsabilità è motivo di orgoglio. Trezeguet conferma di essere un protagonista assoluto del panorama calcistico anche senza gli scarpini ai piedi, pronto a portare la sua visione vincente in un contesto sempre più competitivo e globalizzato.